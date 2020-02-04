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Трасса «Одесса-Николаев-Херсон» будет скоростной

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Трасса "Одесса-Николаев-Херсон" будет скоростнойРазвитием в Украине сети скоростных автомобильных дорог занимается "Укравтодор".

Как указано разработчиками, по таким дорогам автомобили смогут ехать с максимальной скоростью движения 110-130 км/ч.

В Одесской области готовится технико-экономическое обоснование, направленное на создание скоростной дороги направлением "Одесса-Николаев-Херсон", о чем стало известно из сообщения, опубликованного Центром транспортных стратегий.

Говорится о тех дорогах, где будут не менее чем по две полосы в одну сторону, разделительная полоса, исключающая возможность лобовых столкновений с машинами, движущимися навстречу.

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