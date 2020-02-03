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В Одессе при пожаре погибли три человека

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В Одессе при пожаре погибли три человека

В ночь на 03 февраля на поселке Котовского в квартире 5-этажного дома, расположенного на ул.Марсельской произошел пожар.

Это произошло примерно в 04:30, когда люди заметили, что в подъезде много дыма, и сразу позвонили на горячую линию службы спасения. Прибывшие на вызов пожарные сумели оперативно ликвидировать огонь, охвативший площадь размером 15 кв.м.

К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тела женщин 30 и 59 лет, а также мужчины 32 лет. Погибших направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Наиболее вероятной версией возникновения возгорания является неосторожное обращение с огнем.

По материалам: УСИ

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