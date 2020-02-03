В Одессе подростки ради развлечения открывают машины

Одесские правоохранители задержали двух подростков, которые ради развлечения открывали двери стоящих на улице машин.

2 февраля на горячую линию службы полиции поступил сигнал о том, что на ул.Балковской замечены подозрительные личности. Как сообщила звонившая женщина, неизвестные молодые люди открыли дверь ее машины, после чего сбежали. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, заявительница показала фото подростков и подробно их описала. Вскоре полицейские обнаружили и задержали двух парней 14 и 15 лет, которые подходили под описание. Как рассказали нарушители спокойствия, они просто на спор открывали автомобили.

На место вызвали родителей задержанных несовершеннолетних, которым за игры их детей грозит административная ответственность.

По материалам: Зачем

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...