В Одессе волонтеры помогли умирающей женщине: подробности

При помощи неравнодушных людей, у женщины которая долгое время жила на улице, появился шанс на вторую, более качественную жизнь.

Антипиной Нине Борисовне 65 лет. Из них 18 лет она жила на улице.

В мае 2018 года волонтеры из миссии "Новая Жизнь" забрали её у Свято-Торицкого собора, где она лежала прямо на улице.

Об этом стало известно от Федора Герасимова, главы миссии "Новая Жизнь". Волонтер рассказал эту историю на своей странице в Facebook.

Из истории женщины стало понятно, что жизнь у неё была нелегкой. Является воспитанницей детского дома. 15 лет работала дояркой. В личной жизни никого нет. Был муж, который регулярно поднимал на неё руки, из-за чего они расстались.

По той причине, что женщине некуда было идти, она оказалась на улице. От мужа у неё было трое детей, но забрать их с собой в "никуда" она не могла.

от уже на протяжении 2-х лет женщина живет в приюте. Трудится помощником поваров, когда те готовят еду на 63 человека. Нарезает хлеб, убирает и моет посуду. Рассказала также о своем здоровье: "Сейчас со мной всё хорошо. Со здоровьем, конечно, не ахти, но уже не так плохо, как было раньше".

Волонтер отметил, что у женщины имелось пристрастие к алкоголю. Но с ней работают регулярно психологи, и она проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости. В тот день, когда её забирали с улицы, её лицо было чёрным. Сейчас это уже совершенно другая личность - светлая.

По материалам: Зачем

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...