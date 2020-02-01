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В Одессе предприятие незаконно изготавливало пломбы

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В Одессе предприятие незаконно изготавливало пломбы

Одно из одесских предприятий занималось изготовлением индикаторных пломб, не имея лицензии на данный вид работ.

Согласно полученной информации, у предприятия отсутствовал патент, разрешающий изготовление индикаторных пломб. Эти изделия применяют на различных объектах с целью предотвратить несанкционированное вмешательство. При этом данная фирма участвовала в государственных закупках и среди заказчиков на изготовленную ею продукцию были известные предприятия.

Во время обыска, проведенного правоохранителями в помещениях фирмы-нарушителя, была обнаружена и изъята готовая продукция, сырье, комплектующие и оборудование, предназначенное для изготовления пломб.

Было начато уголовное дело по факту нарушения прав на изобретение. Расследование продолжается.

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