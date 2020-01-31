В одесском аэропорту задержали торговку «живым товаром»
Правоохранители задержали в аэропорту Одессы женщину 30 лет, которую обвиняют в торговле людьми. У злоумышленницы изъяли паспорт, проездные документы и прочие улики, подтверждающие преступную деятельность одесситки.
Как стало известно, задержанная на протяжении 2 месяцев вербовала молодых женщин, испытывавших финансовые трудности, для работы в борделях Кипра. Она обещала зарплату в размере 1,5-3 тыс. дол. США, но при этом половину заработанных денег нужно было отдать борделю.
Теперь в отношении женщины начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 149 УК Украины, за это преступление нарушительнице грозит тюремное заключение на срок 5-12 лет.
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