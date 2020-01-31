В Одессе из-за скачка напряжения сгорела техника

На ул.Генерала Петрова у жильцов дома №50 нет света из-за скачка напряжения, которое подскочило до 411 вольт и долго не падало. Как рассказали одесситы, в их домах из-за этого сгорела техника и даже лампочки, поэтому они остались в темноте. В некоторых домах сработала сигнализация, поэтому пришлось службе охраны посылать в этот район своих сотрудников.

Стоит отметить, что проблема с электричеством в данном доме продолжается на протяжении нескольких месяцев. Те, у кого было установлено автоматическое защитное устройство, которое обесточивает квартиру при повышении и понижении напряжения, вынуждены были несколько раз за день бегать к щитку и включать автоматы защиты.

od-news.com

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