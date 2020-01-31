Школьные обеды в Одессе подорожали: подробности

В школах Одессы повышается стоимость питания.

Так, если до настоящего времени стоимость горячего обеда составляла 13,5 гривен, теперь же, она будет достигать 22 гривен.

Бесплатно, как и прежде, смогут в школьных учреждениях питаться дети из льготных категорий. Остальные школьники смогут покушать в столовой, если за них заплатят родители.

Увеличение стоимости питания позволит персоналу кухни предлагать больше блюд, и ученики смогут выбрать именно те, которые им больше по вкусу.

Неизменной остается стоимость школьного завтрака для учащихся младшей школы в Одессе - 10 гривен.

В меню теперь появятся запеканки из творога, картофель, овощи, фруктовые компоты, кисели, морсы.

По словам Елены Буйневич, руководителя департамента образования и науки Одесского горсовета, когда завершится в школах карантин, будет проведена апробация новых блюд, мониторинг, для определения блюд-фаворитов, пришедшихся по вкусу юным учащимся. На сайтах школ появится меню, поэтому родители будут знать, что школьные повара предлагают их чадам.

od-news.com

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