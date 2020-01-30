В Одессе посадили мать шестерых детей: подробности

Речь идет об инциденте, произошедшем 12 января, когда подозреваемая пришла в винный клуб. Там она, увидев оставленный без присмотра мобильный телефон марки «Ксиоми» незаметно взяла его и сразу ушла из заведения. Стоимость похищенного смартфона вместе с чехлом составила 3900 грн.

На суде женщина пыталась разжалобить судей, сказав, что у нее шестеро детей. Однако выяснилось, что все они находятся у родственников, а 1 января двух детей обвиняемая оставила в медицинском учреждении, заявив, что ей не на что их содержать.

Согласно решению суда, женщину арестовали с правом выйти под залог в размере 8400 грн.

По материалам: Пушкинская

od-news.com

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