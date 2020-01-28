В центре Одессы снова был пожар в старинном доме: подробности

В Одессе прямо в центре города на ул. Нежинской загорелся жилой дом старой постройки.

Пожар произошел в доме №59 угол ул. Дворянской. К месту чрезвычайного происшествия поспешили сразу несколько пожарных расчетов.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Одесского городского совета.

К 18:30 на месте пожара работали 7 пожарных машин.

Специалисты проверяли здание. Горели чердак и крыша здания. Прямо под чердаком находится большая коммуна. Что стало причиной пожара пока не известно. Находящиеся дома жильцы успели покинуть загоревшийся трехэтажный дом.

Фото: Пушкинская

od-news.com

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