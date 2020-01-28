В Одесской области женщина пострадала от огня
26 января в вечернее время в с.Ранжево, расположенное в Лиманском районе во время пожара пострадала женщина.
После поступления сообщения, что в частном доме произошел пожар, по указанному адресу выехали пожарные. Прибыв на место, они установили, что горит крыша и перекрытие, а пламя продолжает распространяться по комнатам и уже охватило площадь в размере 70 кв.м. Чтобы полностью ликвидировать огонь, пожарным понадобилось 1,5 часа.
Во время пожара пострадала хозяйка дома — женщина 63 лет, которую госпитализировали с ожогами лица и ног. Врачи оценивают состояние женщины как средней тяжести.
Предварительной причиной возгорания считают нарушение правил эксплуатации печи, которую использовали для обогрева помещений.
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