В Одессе женщина решила покончить с жизнью через самосожжение

На улице Ольгиевской в Одессе в одном из дворов женщина хотела наложить на себя руки. Для этого она облила себя горючей жидкостью и подожгла.

Она находилась в психически неуравновешенном состоянии, кричала, что так жить не желает.

Соседи заметили то, что происходит и кинулись тушить горящую женщину. После того, как на ней был потушен огонь, они вызвали скорую помощь.

К сожалению, огонь сильно успел повредить тело женщины. Она находится в реанимации ожогового центра в городской клинической больнице №10.

У неё 30% ожогов тела и медики оценивают состояние поступившей к ним пациентки, как тяжелое.

Есть информация о том, что одесситка стоит на учете в психоневрологическом диспансере.