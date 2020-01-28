Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе женщина решила покончить с жизнью через самосожжение

seo 0 Comment , , , ,
В Одессе женщина решила покончить с жизнью через самосожжение
На улице Ольгиевской в Одессе в одном из дворов женщина хотела наложить на себя руки. Для этого она облила себя горючей жидкостью и подожгла.
Она находилась в психически неуравновешенном состоянии, кричала, что так жить не желает.
Соседи заметили то, что происходит и кинулись тушить горящую женщину. После того, как на ней был потушен огонь, они вызвали скорую помощь.
К сожалению, огонь сильно успел повредить тело женщины. Она находится в реанимации ожогового центра в городской клинической больнице №10.
У неё 30% ожогов тела и медики оценивают состояние поступившей к ним пациентки, как тяжелое.
Есть информация о том, что одесситка стоит на учете в психоневрологическом диспансере.
https://youtu.be/ffxoqnVpEtw

Это будет интересно:

В Одессе женщина попала под поезд на переезде "Конный"В Одессе женщина попала под поезд на переезде «Конный» В Одессе женщина успела за неделю обокрасть три торговые точкиВ Одессе женщина успела за неделю обокрасть три торговые точки В Одессе тяжелобольная женщина свела счеты с жизньюВ Одессе тяжелобольная женщина свела счеты с жизнью В Одессе заметили подростка, рискующего жизньюВ Одессе заметили подростка, рискующего жизнью В Одессе на Юморине беременная мошенница решила подзаработатьВ Одессе на Юморине беременная мошенница решила подзаработать
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE