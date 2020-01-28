В Одессе женщина обокрала администратора заведения

Правоохранители задержали одесситку 34 лет, которая обокрала сотрудницу развлекательного заведения.

Одна посетительница заведения заметив, что администратор заведения отвлеклась и оставила без присмотра свой мобильный телефон, решила воспользоваться случаем и присвоила чужой гаджет.

Когда потерпевшая 22 лет заметила пропажу телефона, она сразу сообщила об этом в Приморское отделение полиции. Вскоре правоохранители установили личность воровки и задержали ее. Ею оказалась местная жительница, которая уже была судимая за имущественные преступления. Теперь в отношении похитительницы начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины.

od-news.com

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