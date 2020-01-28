В Одессе ВУЗам будут рекомендовать не торопиться с выходом студентов на занятия

В Одессе руководителям ВУЗов будут рекомендовать отложить старт занятий у студентов в том случае, если до 2 февраля ситуация с уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом не изменится в сторону снижения показателей.

Известно, что обучение в высших учебных заведениях должно начаться со 2-го февраля. В том случае, если число заболевших в Одессе будет увеличиваться, то мэрия будет рекомендовать ректорам ВУЗов сообщить студентам, многие из которых разъехались на каникулы, чтобы они пока не возвращались на период, пока действует карантин.

С сегодняшнего дня в Одессе введен карантин для школьников. В детских садах, в том случае, если заболевших будет 20%, тоже будут приняты соответствующие к ситуации меры.

od-news.com

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