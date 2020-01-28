В Одессе на прошлой неделе родилось больше 100 мальчиков
В Одессе на прошлой неделе появились на свет 205 новорожденных, в том числе были и две двойни.
Таким образом, в наших городских роддомах появилось на 42 ребенка больше, чем на предыдущей неделе.
Об этом стало известно из пресс-службы Одесского муниципалитета.
Больше всего мир увидело мальчиков - 109 младенцев. Чуть меньше родилось девочек - 96 новорожденных.
Если смотреть на статистику по медучреждениям города, то настоящий бэби-бум был зафиксирован в роддоме №7. Там родились 54 младенца.
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