В Одессе на прошлой неделе родилось больше 100 мальчиков

В Одессе на прошлой неделе появились на свет 205 новорожденных, в том числе были и две двойни.

Таким образом, в наших городских роддомах появилось на 42 ребенка больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом стало известно из пресс-службы Одесского муниципалитета.

Больше всего мир увидело мальчиков - 109 младенцев. Чуть меньше родилось девочек - 96 новорожденных.

Если смотреть на статистику по медучреждениям города, то настоящий бэби-бум был зафиксирован в роддоме №7. Там родились 54 младенца.

od-news.com

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