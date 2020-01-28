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В Одессе на Дерибасовской подрались таксисты

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В Одессе на Дерибасовской подрались таксисты
В Одессе между собой вдруг среди бела дня стали драться таксисты.
Это произошло на днях на пересечении Екатерининской и Дерибасовской. О том, что не поделили между собой набросившиеся друг на друга мужчины, не поясняется.
О случившемся сообщили очевидцы, разместив соответствующую публикацию в телеграм-канале под названием Xydessa.
В ситуацию вмешался прохожий, распыливший в лицо одного из участников этой драки газ из баллончика, после чего он ушел.
https://www.youtube.com/watch?v=LeLq8Y7WF3w

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