В Одессе на Дерибасовской подрались таксисты

В Одессе между собой вдруг среди бела дня стали драться таксисты.

Это произошло на днях на пересечении Екатерининской и Дерибасовской. О том, что не поделили между собой набросившиеся друг на друга мужчины, не поясняется.

О случившемся сообщили очевидцы, разместив соответствующую публикацию в телеграм-канале под названием Xydessa.

В ситуацию вмешался прохожий, распыливший в лицо одного из участников этой драки газ из баллончика, после чего он ушел.

https://www.youtube.com/watch?v=LeLq8Y7WF3w

od-news.com

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