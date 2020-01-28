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В Одессе горожане необычным способом избавляются от елок

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В Одессе горожане необычным способом избавляются от елок
В Одессе довольно оригинально избавились от елки после новогодних праздников.
Так, на ул. Базарной была замечено отслужившее свое дерево, которое воткнули в образовавшуюся в тротуаре яму.
Человек, который оставил таким образом срубленное дерево, закрыл яму, предупредил об угрозе травмирования окружающих. Однако, в данном случае вероятнее всего, человеку просто стало лень далеко нести мусор.
К сожалению, немало одесситов не воспользовались ни многочисленными пунктами приема елок, организованные в городе сразу после Нового года, ни мусорными баками, избавляясь от недавно радовавшей глаз новогодней елочки, оставляя срубленные деревья прямо посреди улицы.
По материалам: Одесская Жизнь

 

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