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В Одессе автомобиль стал проваливаться под землю

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В Одессе автомобиль стал проваливаться под землю
В Одессе в районе Таирова автомобиль, находившийся на тротуаре, неожиданно провалился под землю.
ЧП произошло 28 января на пересечении проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези.
Как утверждают видевшие происходящее очевидцы, внедорожник был припаркован на тротуаре, когда его переднее левое колесо провалилось в образовавшуюся под ним яму.
Автохаму, который припарковался в неположенном месте, теперь нужна помощь другого авто или даже спецтехники, чтобы вылезти из образовавшейся ловушки.
Фото : Думская

 

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