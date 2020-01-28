В Одессе автомобиль стал проваливаться под землю

В Одессе в районе Таирова автомобиль, находившийся на тротуаре, неожиданно провалился под землю.

ЧП произошло 28 января на пересечении проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези.

Как утверждают видевшие происходящее очевидцы, внедорожник был припаркован на тротуаре, когда его переднее левое колесо провалилось в образовавшуюся под ним яму.

Автохаму, который припарковался в неположенном месте, теперь нужна помощь другого авто или даже спецтехники, чтобы вылезти из образовавшейся ловушки.

Фото : Думская

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...