Танкер «Делфи»: когда его уберут от берегов Одессы

Участок одесского пляжа, у которого затонул танкер «Делфи», собираются взять под стражу в начале курортного сезона. Охрану судна было решено поручить департаменту муниципальной безопасности и службе ГСЧС. Такие меры необходимы для того, чтобы люди не могли попасть на корабль.

Стоит заметить, что вряд ли смогут убрать танкер к началу курортного сезона, ведь его эвакуация потребует 20-25 млн. грн., и займет не менее 100 дней. Даже если начать процесс в марте, к началу курортного сезона не получится убрать эту «достопримечательность». Пока до 28 января у владельца судна есть время решить этот вопрос, после чего его передадут в Ассоциацию морских портов Украины.

od-news.com

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