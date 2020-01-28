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Скончалась девушка, спрыгнувшая с высоты 7-го этажа в Одесской области

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Скончалась девушка, спрыгнувшая с высоты 7-го этажа в Одесской области
В Черноморске Одесской области 24 января Анастасия Швец спрыгнула с высоты. Девушке было всего 19 лет. Все эти дни врачи боролись за жизнь пострадавшей Насти, но к сожалению, спасти её не удалось. Она скончалась.
Об этом написала мать Анастасии на своей странице в Facebook:
"Сегодня ночью мой Ангелочек покинула нас навсегда! Моя Настенька! Прости меня, я не спасла тебя!"
Горем убитая мать сообщила также, что прощание с её дочерью пройдет в четверг в 11:30 в Черноморске на ул. К. Маркса, 9.
Напомним, что молодая жительница Черноморска выбросилась из окна на ул. Виталия Шума. В результате падения с высоты у неё диагностированы многочисленные травмы и она находилась в реанимации. В районной больнице врачи боролись за её жизнь до последнего.

 

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