В Одессе создают Совет по питанию в школах

В каждой одесской школе создается совет по питанию. В его состав могут войти родители учащихся, чтобы понять, чем кормят детей в школьном учреждении.

На сайтах школ станут размещать меню обедов и фотографии блюд.

Как отметила Елена Буйневич, руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета, члены специального совета, созданного при каждой школе, будет следить за питанием школьников.

В составе совета школьная медсестра, администратор, желающие родители, которым для этого нужно написать заявление на имя директора школы.

В школах организацией питания занимается предприятие, победившее в тендере. Сотрудники пищеблоков не являются сотрудниками школ и работают на фирму-поставщика продуктов.

Работают члены совета каждый день. В тех случаях, когда будет фиксироваться недостача, будет составляться акт.

На сайте школы создан раздел "Питание", в котором будет размещаться меню и реальные фотографии обедов.

Этот раздел должен обновляться ежедневно, когда работает столовая.

По материалам: УСИ

od-news.com

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