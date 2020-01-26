Осторожно, действуют автоворы: в Одессе ночью пострадал автомобиль

В Одессе в ночь на 25 января один из припаркованных автомобилей, который находился в Малиновском районе, был "разут".

О случившемся стало известно из сообщения, появившегося от очевидцев и разместивших свою публикацию в телеграм-канале.

Мало того, что легковой автомобиль одесситов остался без колес, в нем были еще и выбиты стекла.

"Малиновский район, оставили машину на ночь и вот, что было утром..." - констатировал случившийся вероломный факт владелец пострадавшего автомобиля.

od-news.com

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