Берегитесь аферистов: одесских пенсионеров обманывают

В Одессе снова стали происходить случаи, когда местным пенсионерам звонят с телефонных номеров от имени "Ощадбанка", утверждая, что в связи с выпуском купюры достоинством в 1000 гривен, требуется переоформить документы.

Об очередном инциденте не смогли молчать родственники одной пожилой женщины и написали о случившемся в Facebook: "Сегодня нашей 92-летней бабушке позвонила некая Мария Ивановна из центрального отделения Ощадбанк. Обратились по имени-отчеству. Сказала, что в 90-х у нее был там вклад и в связи с выпуском купюры в 1000 грн надо что-то переоформить. К ней готовы приехать домой, сделать все по месту".

К счастью, женщина стала тут же звонить сотрудникам банка, у которых она обслуживается, чтобы уточнить информацию. Однако, те сообщили, что о таком не знают и в дом лучше никого не пускать.

Также, звонили и 90-летнему одесситу с аналогичным предложением.

В полиции рекомендуют услышав, что представляются сотрудником банка, сразу же положить трубку и позвонить по тому номеру телефона, который указан на карточке банка, чтобы выяснить, действительно ли звонили из банковского учреждения.

"Праздники завершились, народ поиздержался и пошли по самым доверчивым и беззащитным", - написали в Facebook.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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