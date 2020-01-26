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Берегитесь аферистов: одесских пенсионеров обманывают

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Берегитесь аферистов: одесских пенсионеров обманывают
В Одессе снова стали происходить случаи, когда местным пенсионерам звонят с телефонных номеров от имени "Ощадбанка", утверждая, что в связи с выпуском купюры достоинством в 1000 гривен, требуется переоформить документы.
Об очередном инциденте не смогли молчать родственники одной пожилой женщины и написали о случившемся в Facebook: "Сегодня нашей 92-летней бабушке позвонила некая Мария Ивановна из центрального отделения Ощадбанк. Обратились по имени-отчеству. Сказала, что в 90-х у нее был там вклад и в связи с выпуском купюры в 1000 грн надо что-то переоформить. К ней готовы приехать домой, сделать все по месту".
К счастью, женщина стала тут же звонить сотрудникам банка, у которых она обслуживается, чтобы уточнить информацию. Однако, те сообщили, что о таком не знают и в дом лучше никого не пускать.
Также, звонили и 90-летнему одесситу с аналогичным предложением.
В полиции рекомендуют услышав, что представляются сотрудником банка, сразу же положить трубку и позвонить по тому номеру телефона, который указан на карточке банка, чтобы выяснить, действительно ли звонили из банковского учреждения.
"Праздники завершились, народ поиздержался и пошли по самым доверчивым и беззащитным", - написали в Facebook.
По материалам: Культурометр

 

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