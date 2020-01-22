В одесском парке появились новые молодые ели

Благодаря теплой погоде, которая сохраняется в Одессе, сотрудники КП «Горзелентреста» продолжают заниматься озеленением города.

Так 21 января в парке Победы появились семь новых молодых елочек, и вероятность того, что саженцы приживутся, весьма высока благодаря закрытой корневой системе.

Как рассказал директор КП, растения высаживаются вместе с землей, что позволяет уберечь корни от неблагоприятных погодных условий и травм. К тому же сейчас елки находятся в состоянии спокойствия и холода им не страшны.

Стоит отметить, что саженцы были выращены в местном питомнике «Троянда», и в дальнейшем за ними будут ухаживать сотрудники коммунальной службы.

od-news.com

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