В Одесской области грабители напали на пенсионерку

Ночью в с.Великий Дальник в дом пенсионерки 81 года ворвались молодые люди. Они принялись душить хозяйку, требуя отдать им наличность, после чего обыскали дом и, не найдя денег, забрали 2 мобильных телефона и ноутбук, после чего ушли.

От шума в доме проснулась дочь пострадавшей, которая попыталась остановить злоумышленников, но они ударили ее и спокойно покинули дом. Мать с дочерью позвали на помощь соседей, а те в свою очередь вызвали полицию. Вместе с кинологами правоохранители вышли на одного из грабителей, которым оказался односельчанин пенсионерки 20 лет, который уже был судимый за грабеж. Его напарником оказался житель Каменки 18 лет, которого задержали на промрынке в Овидиопольском районе.

На допросе задержанные признали свою вину. Рассказав, что решение ограбить одиноких женщин у них возникло после того, как во время застолья закончился алкоголь. В процессе обыска были найдены и изъяты похищенные вещи, а в отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 187 УК Украины.

По материалам : Зачем

od-news.com

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