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В Одессе злоумышленник прервал домашний арест ради ограбления

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В Одессе злоумышленник прервал домашний арест ради ограбления

Мужчина 25 лет, которого обвиняют в совершении грабежа, бежал из-под домашнего ареста и ограбил гостя из г.Николаева.

Как стало известно, с будущей жертвой мужчина познакомился на улице, быстро вошел в доверие, но вскоре напал на своего нового знакомого, избил его и отнял мобильный телефон и несколько тысяч гривен.

Потерпевший обратился в полицию, и спустя сутки правоохранители установили личность напавшего и задержали его. При обыске у злоумышленника был найден и изъят похищенный гаджет.

В этот раз разбойника поместили в изолятор и начали против него уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины.

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