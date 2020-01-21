В Одесском аэропорту состоялся реквием по погибшим героям войны

В Одесском аэропорту состоялся концерт-реквием в честь погибших в Донецком аэропорту "киборгов", отчаянно и до последнего стоявших на его защите.

В течение долгих 242 дней добровольцы, медики, волонтеры, военнослужащие, участвовали тогда в обороне Донецкого аэропорта.

Концерт-реквием в память о погибших героях прошел в новом терминале "Одесса".

Для этого собрались три военных оркестра, исполнивших четыре композиции:

"Колокола войны" (Б. Школовой);

"Уважение" (М. Рябоконь);

"Тайна" (О. Герасименко);

"Тишина" (Дж. Бреза).

Для присутствующих играли:

Оркестр Центра военно-музыкального творчества ВМС ВСУ;

Оркестр Военной академии г. Одесса;

Оркестр военной части 3012 Нацгвардии Украины Южного ОТО.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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