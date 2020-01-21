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В Одесском аэропорту состоялся реквием по погибшим героям войны

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В Одесском аэропорту состоялся реквием по погибшим героям войны
В Одесском аэропорту состоялся концерт-реквием в честь погибших в Донецком аэропорту "киборгов", отчаянно и до последнего стоявших на его защите.
В течение долгих 242 дней добровольцы, медики, волонтеры, военнослужащие, участвовали тогда в обороне Донецкого аэропорта.
Концерт-реквием в память о погибших героях прошел в новом терминале "Одесса".
Для этого собрались три военных оркестра, исполнивших четыре композиции:
  • "Колокола войны" (Б. Школовой);
  • "Уважение" (М. Рябоконь);
  • "Тайна" (О. Герасименко);
  • "Тишина" (Дж. Бреза).
Для присутствующих играли:
  • Оркестр Центра военно-музыкального творчества ВМС ВСУ;
  • Оркестр Военной академии г. Одесса;
  • Оркестр военной части 3012 Нацгвардии Украины Южного ОТО.
По материалам: Культурометр

 

 

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