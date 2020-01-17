Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе горожане приварят свои 5 копеек к гигантской скульптуре

seo 0 Comment , , , , , ,

В Одессе горожане приварят свои 5 копеек к гигантской скульптуреУже скоро в Одессе каждый желающий сможет приобщиться к привариванию 5 копеек к гигантской скульптуре, достигающей 6 метров в высоту и весом - 2 т.

Как заявлено автором, данная скульптура будет самым большим арт-объектом из монет в мире.

Все, кто желает принять участие в этом историческом действе, могут прийти 18 января в 14 часов в Центр креативных искусств Siniy Crab на ул. Приморской, 42.

Автором идеи выступает Кирилл Максименко. В субботу он покажет часть мастер-модели, в длину она достигает 2 м. Будет устроено торжественное приваривание вышедших из оборота 5 копеек. Шанс приварить #свои5копеек может выпасть любому из присутствующих. Будет действовать лотерея.

За вход - 5 копеек.

Собранные за вход монеты будут направлены на создание задуманного проекта.

Это будет интересно:

Одесский скульптор предлагает создать арт-объект из монет, выходящих из обращенияОдесский скульптор предлагает создать арт-объект из монет, выходящих из обращения Впервые в истории одесситы смогут стать обладателями уникальных монетВпервые в истории одесситы смогут стать обладателями необычных монет В Одессе появился новый сквер, где могут отдыхать горожанеВ Одессе появился новый сквер, где могут отдыхать горожане Одесской скульптуре из пятикопеечных монет суждено бытьОдесской скульптуре из пятикопеечных монет суждено быть Одесситы во всех районах города могут сдать 5 копеек для арт-объектаОдесситы во всех районах города могут сдать 5 копеек для арт-объекта
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE