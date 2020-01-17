В Одессе горожане приварят свои 5 копеек к гигантской скульптуре

Уже скоро в Одессе каждый желающий сможет приобщиться к привариванию 5 копеек к гигантской скульптуре, достигающей 6 метров в высоту и весом - 2 т.

Как заявлено автором, данная скульптура будет самым большим арт-объектом из монет в мире.

Все, кто желает принять участие в этом историческом действе, могут прийти 18 января в 14 часов в Центр креативных искусств Siniy Crab на ул. Приморской, 42.

Автором идеи выступает Кирилл Максименко. В субботу он покажет часть мастер-модели, в длину она достигает 2 м. Будет устроено торжественное приваривание вышедших из оборота 5 копеек. Шанс приварить #свои5копеек может выпасть любому из присутствующих. Будет действовать лотерея.

За вход - 5 копеек.

Собранные за вход монеты будут направлены на создание задуманного проекта.

od-news.com

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