В Одессе горожане приварят свои 5 копеек к гигантской скульптуре
Уже скоро в Одессе каждый желающий сможет приобщиться к привариванию 5 копеек к гигантской скульптуре, достигающей 6 метров в высоту и весом - 2 т.
Как заявлено автором, данная скульптура будет самым большим арт-объектом из монет в мире.
Все, кто желает принять участие в этом историческом действе, могут прийти 18 января в 14 часов в Центр креативных искусств Siniy Crab на ул. Приморской, 42.
Автором идеи выступает Кирилл Максименко. В субботу он покажет часть мастер-модели, в длину она достигает 2 м. Будет устроено торжественное приваривание вышедших из оборота 5 копеек. Шанс приварить #свои5копеек может выпасть любому из присутствующих. Будет действовать лотерея.
За вход - 5 копеек.
Собранные за вход монеты будут направлены на создание задуманного проекта.