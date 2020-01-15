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Задержан лже-минер одесского детского садика

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Задержан лже-минер одесского детского садика13 января в службу полиции поступил сигнал о том, что один из детских садов, расположенных в Приморском районе, заминирован.

Прибывшие на вызов взрывотехники и кинологи с собаками эвакуировали детей и сотрудников, после чего обследовали все помещения и прилегающую к зданию территорию, но ничего не обнаружили.

14 января правоохранители установили личность «минера» и задержали его. Им оказался местный житель 62 лет, который в состоянии алкогольного опьянения решил таким образом пошутить.

Теперь в отношении шутника начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 259 УК Украины, за что пенсионеру грозит тюремное заключение на срок 2-6 лет.

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