В Одесском музее создана яркая детская игра
В Одесском музее личных коллекций им. Блещунова презентована новая настольная игра для детей "Домино".
Это необычное домино с изображением фрагментов экспонатов, расположенных в залах музея.
Настольная игра предназначена для детей возрастом от 4 лет.
Интеллектуальные игры очень полезны для формирования мозга ребенка, они способствуют развитию мышления и тренировке памяти.
Именно поэтому Дом Блещунова предоставляет возможность не только детям, но и взрослым различные интеллектуальные игры, среди которых "Собери коллекцию, создай музей".
"Цветочное домино" появится уже очень скоро и приобрести его можно будет по адресу Польская, 19.
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