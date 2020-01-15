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В Одесском музее создана яркая детская игра

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В Одесском музее создана яркая детская игра "Цветочное домино"В Одесском музее личных коллекций им. Блещунова презентована новая настольная игра для детей "Домино".

Это необычное домино с изображением фрагментов экспонатов, расположенных в залах музея.

Настольная игра предназначена для детей возрастом от 4 лет.

Интеллектуальные игры очень полезны для формирования мозга ребенка, они способствуют развитию мышления и тренировке памяти.

Именно поэтому Дом Блещунова предоставляет возможность не только детям, но и взрослым различные интеллектуальные игры, среди которых "Собери коллекцию, создай музей".

"Цветочное домино" появится уже очень скоро и приобрести его можно будет по адресу Польская, 19.

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