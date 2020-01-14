В Одессе уничтожена дверь дореволюционного лифта

Об уничтожении уникальной двери дореволюционного лифта стало известно из сообщения на паблике Odesa Incognita.

Как сообщается в одесском паблике, уникальные аутентичные двери размещались в доме Маргулиса, относящегося к памятникам архитектуры.

"Это один из немного домов, сохранивших дореволюционный лифт с его аутентичными дверями в стиле позднего модерна. Местным жителям эти двери не понравились и они их решили выбросить. Это нарушение 298 ст. УК Украины. Вот так уничтожили ещё одну страницу истории нашего города", - резюмировали в сообщении авторы публикации.

Находится доходный дом Игнатия Маргулиса на углу Маразлиевской и Сабанского переулка. В 1910 году именно этот дом был самым высоким жилым зданием в городе.

od-news.com

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