В Одессе на поселке Котовского на пешеходном переходе сбили человека

В Одессе во вторник 14 января в 14:10 на пешеходном переходе по ул. Заболотного, 20 автомобиль совершил наезд на переходящего по "зебре" мужчину.

Удар автомобиля был сильный. Пострадавшим оказался мужчина, на вид ему 60 лет.

Очевидцы аварии сразу же вызвали скорую помощь. Нужно отдать должное медикам, которые довольно быстро приехали на место происшествия, чтобы забрать с проезжей части пострадавшего.

К месту ДТП прибыли и инспекторы патрульной полиции, которые задержали водителя минивэна, совершившего наезд на пешехода, для выяснения обстоятельств случившегося.

od-news.com

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