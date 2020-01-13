Ради детей из одесских приютов повторили Рождественский парад трамваев

В Одессе для того, чтобы увидеть рождественский парад трамваев, состоявшийся 7 января, ребенок сбежал из детского учреждения.

Со слов руководителя департамента ЖКХ Одесского горсовета Дмитрия Жемана, 12 января для маленьких воспитанников детдомов был проведен еще один парад.

Мальчик по имени Андрей мечтает стать водителем, поэтому и решился на побег 7 января, чтобы своими глазами увидеть красиво украшенные трамваи и побывать внутри одного из них.

"Один семилетний мальчик, по имени Андрей, очень хотел покататься на рождественском трамвае и ради этого даже сбежал из приюта... История эта очень драматическая, но как и должно быть на Рождество, закончилась она хорошо! Мальчика нашли и вернули в приют, но на трамвае он все же покатался. А благодаря ему ещё больше ста детей сирот сегодня получили рождественский подарок - парад трамваев, который был организован специально для них. Надеюсь в дальнейшем Андрей свяжет свою жизнь с Одесским электротранспортом... А мы и дальше будем помогать всем, что от нас зависит", - написал на своей странице в соцсети руководитель ведомства.

В параде принимали участие три вагона Odissey, в которых выступали аниматоры, певцы, музыканты, был и добрый новогодний волшебник Дед Мороз, раздававший детишкам сладости.

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od-news.com

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