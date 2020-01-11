Здание сгоревшего колледжа в Одессе попытаются законсервировать

Одесская областная госадминистрация планирует законсервировать здание сгоревшего Одесского экономического колледжа, расположенного на углу ул. Пушкинской и ул. Троицкой.

Для консервации сгоревшего 4 декабря 2019 г. здания, из государственного бюджета хотят попросить денежные средства на осуществление соответствующих работ.

На заседании в ОГА в пятницу 10 января, посвященном громким ЧС, произошедшим в Одесской области, были представители правоохранительных органов - полиции, прокуратуры, а также ГСЧС, Одесской госакадемии строительства и архитектуры.

Что касается доходного дома Асвадурова, то был сделан вывод, что несмотря на сильный и разрушительный пожар, несущие стены фасадной части, которые выходят на Троицкую, смогли уцелеть. Но в целом, здание находится в плачевном состоянии. Полностью выгорел дворовой флигель. Его пришлось снести, так как была угроза обрушения несущих стен.

Для того, чтобы впоследствии восстановить дом, необходимо его законсервировать. Иными словами, необходима крыша, защищающая здание от осадков. Будет создана ограда для недопущения в здание посторонних лиц.

Денег на эти работы в Облбюджете нет, поэтому решено по линии министерства образования и науки Украины просить денежные средства из госбюджета.

Как отметил на брифинге губернатор Одесской области Максим Куцый: "Консервация нужна, чтобы затем разработать план реконструкции. Консервация будет означать накрытие здания временной крышей, предотвращение входа в здание посторонних лиц. Мы с руководством колледжа обратимся в Министерство образования для выделения средств на проведение работ".

od-news.com

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