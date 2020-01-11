В Одессе открылась выставка-продажа картин для сбора помощи бездомным животным

В Одессе в пятницу 10 января в галерее "Дома художников" состоялось открытие благотворительной выставки-продажи картин одесских творцов живописи.

Собранные средства будут направлены в приют "Второй шанс на жизнь", где содержатся бездомные животные.

По словам организаторов выставки-продажи картин одесских художников, такое мероприятие организовано в Одессе впервые. Здесь собрано большое количество работ, на которых изображены братья наши меньшие.

Выставка будет работать до 8 февраля. Приходить можно в любой день с 12 часов дня, кроме воскресенья.

Главные герои картин - животные. Но не только звери.

Посетив выставку каждый желающий может приобрести работы известных одесских мастеров: Валерия Юхимова, Татьяны Романенко, Олега Недошитко, Галины Павлюк, Ольги Разинкиной, Виктории Даргопуз. Также, представили свои картины в анималистическом стиле народные художники Украины: Анатолий Горбенко, Альбин Гавдзинский, Николай Прокопенко, и произведения заслуженных художников Украины: Елены Гавдзинской, Николая Овсейко, Натальи Лозы.

Выставка организована с целью сбора средств для приюта "Второй шанс на жизнь". Волонтеры организации оказывают помощь животным, выживающим в уличных условиях, брошенным детенышам или старым животным, либо получившим травмы.

На попечении приюта в настоящее время находятся свыше 130 собак и кошек.

od-news.com

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