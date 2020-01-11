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В Одессе обнаружили канал незаконного поступления женской одежды из Китая

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В Одессе обнаружили канал незаконного поступления женской одежды из КитаяВ Одессе женщинам, которые не делали заказы, стали приходить посылки с одеждой.

Одесская таможенная служба совместно с представителями УСБУ в Одесской области, обнаружила канал незаконного поступления женской одежды из-за рубежа.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

Не желая платить таможенные платежи, предприниматели осуществили дробление крупной партии на 381 мелкую посылку общей стоимостью в 30 тысяч евро.

Однако, избежать налогообложения у горе-бизнесменов не получилось. Они хотели воспользоваться налоговыми льготами, которые установлены для международных экспресс-посылок стоимостью до 100 евро.

Получатели почтовых отправлений, во время проведения опроса, сообщили, что не заказывали и не ожидают никаких посылок из Китая. А их персональные данные незаконно было использовано без их на то согласия.

В целях противодействия контрабанды, при нарушениях таможенных правил, Государственной таможенной службой был составлен протокол о нарушениях согл. ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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