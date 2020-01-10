Велопутешественник из Одессы достиг самого высоко расположенного города в мире

Руслану Верину накануне Нового года, посчастливилось попасть в город, расположенный высоко в горах. Речь идет о городе Ла-Ринконада, расположенный в Перу. Высота его расположения - 5015 м, население - 30 тыс. человек. Население занимается добычей золота.

Отмечается, что климат здесь не самый приятный, несмотря на то, что город находится в экваториальной части нашей планеты.

Руслан подчеркнул, что в Ла-Ринконаде отсутствуют такие блага цивилизации как водопровод, канализация, отсутствуют дороги, а на улицах антисанитария из-за стихийных свалок, которые здесь никого не смущают.

Экология плохая из-за высокого содержания ртути в атмосфере. Однако, население города расширяется, так как сюда приезжают искатели золота.

В тяжелых условиях приходится работать желающим заработать. В течение всего месяца они трудятся бесплатно, после чего могут взять столько руды, сколько могут унести. Будет ли в той руде золото или нет - дело случая.

Высокий уровень криминала. Вечером, желая расслабиться, шахтеры-золотоискатели выпивают алкоголь, на этой почве происходят конфликты и даже убийства. Однако, с полицией и властью здесь дела очень плохи.

od-news.com

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