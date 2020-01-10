В Одессе женщина забыла ребенка в гостях и заявила о его пропаже

В Суворовском районе Одессы одна местная жительница 43 лет, поссорившись с матерью, забрала сына 7 лет и ушла из дома.

Вскоре на улице она познакомилась с двумя мужчинами и согласилась пойти к ним в гости.

Во время застолья закончились запасы алкоголя, и гостья вместе с одним из новых знакомых направилась в магазин. По дороге между ними произошел конфликт, после чего они разошлись в разные стороны. Затем женщина вспомнила, что с ней был ребенок, и попросила работницу магазина позвонить в полицию.

Мужчины, у которых остался мальчик, также обратились за помощью в полицию, в результате горе-мать с сыном оказалась в Хаджибеевском отделении полиции.

На женщину будет составлен админпротокол в соответствии ч.1 статьи 184 КУоАП.

od-news.com

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