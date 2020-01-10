В Одессе задержали очередного разбойника

В Суворовском районе Одессы грабитель, распылив в лицо мужчине слезоточивый газ, отобрал мобильный телефон и скрылся.

Как стало известно, пострадавший направлялся домой, когда к нему подбежал неизвестный парень, брызнул в лицо слезоточивым газом, забрал телефон и убежал. Мужчина принялся звать на помощь, и соседи, услышав его крики, вызвали «скорую помощь» и полицию. Вскоре правоохранители установили личность грабителя и задержали его. Им оказался местный житель 24 лет, который уже привлекался к ответственности. Украденный гаджет конфисковали и вернули законному владельцу.

Теперь в отношении задержанного одессита начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 187 УК Украины. Расследование продолжается.

od-news.com

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