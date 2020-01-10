В Одессе вор вышел из магазина в новой неоплаченной куртке

Речь идет о случае, который произошел в одном из элитных бутиков Одессы.

Как стало известно, неизвестный парень под видом покупателя вошел в магазин, взял приглянувшуюся куртку и пошел с ней в примерочную кабинку. Так он надел новую вещь и, оставив свою старую одежду лежать в кабинке, вышел из помещения бутика.

Позже администрация магазина, посмотрев видеозаписи с камер наблюдения, увидела, что произошло, и сразу вызвала полицию. Вскоре благодаря приметам похититель был задержан, им оказался житель г.Харькова 32 лет, который привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

На допросе гость города признал свою вину, рассказав, что успел продать украденную вещь. Теперь в отношении его начато уголовное дело, и теперь парень может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.

od-news.com

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