В Одессе рассказали о наиболее востребованных вакансиях в 2019 году
В Одесском областном центре занятости появились данные о наиболее востребованных вакансиях 2019 года.
В большинстве своем искали подсобных рабочих. По состоянию на 1 декабря 2019 г. было размещено 2414 вакансий.
Практически такая же заинтересованность была в водителях автотранспортных средств. Было размещено 2165 вакансий.
Большой спрос был на сотрудников для сельхоз работ. Требовались трактористы - 1513 вакансий, виноградари - 1196, обслуживающие сельскохозяйственного производства - 727.
Ощущается нехватка работников в сфере образования и медицины.
Медсестер ищут в 622 местах.
Учителей для средних образовательных учреждений ищут в 617 рабочих местах.
334 открытых вакансий на должность воспитателей, 480 - на должность младших медсестер.
Вакансия бухгалтера находится в ТОПе. Предложений - 871.
Не хватает и уборщиков - размещено 1010 объявлений о вакансиях.