В Одессе рассказали о наиболее востребованных вакансиях в 2019 году

В Одесском областном центре занятости появились данные о наиболее востребованных вакансиях 2019 года.

В большинстве своем искали подсобных рабочих. По состоянию на 1 декабря 2019 г. было размещено 2414 вакансий.

Практически такая же заинтересованность была в водителях автотранспортных средств. Было размещено 2165 вакансий.

Большой спрос был на сотрудников для сельхоз работ. Требовались трактористы - 1513 вакансий, виноградари - 1196, обслуживающие сельскохозяйственного производства - 727.

Ощущается нехватка работников в сфере образования и медицины.

Медсестер ищут в 622 местах.

Учителей для средних образовательных учреждений ищут в 617 рабочих местах.

334 открытых вакансий на должность воспитателей, 480 - на должность младших медсестер.

Вакансия бухгалтера находится в ТОПе. Предложений - 871.

Не хватает и уборщиков - размещено 1010 объявлений о вакансиях.

od-news.com

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