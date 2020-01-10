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По Одессе 12 января проедет экомаршрут: адреса и время стоянок

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По Одессе 12 января проедет экомаршрут: адреса и время стоянокВ Одессе экоактивные горожане смогут сдать отсортированные бытовые отходы в рамках экомаршрута, который состоится в ближайшее воскресенье - 12 января.

Об предстоящем событии стало известно от организаторов экомаршрута.

Сбор отсортированных бытовых отходов будет осуществляться по следующим адресам:

10:00-10:20 - парковка "Таврия Вузовская"
10:40-11:00 - парк Горького у входа со стороны кинотеатра "Москва"
12:20-12:40 - 5 ст. Фонтанской дороги (около памятника летчикам)
13:00-13:20 - парковка Одесской ОГА (просп. Шевченко)
14:40-15:00 - парк Шевченко у памятника украинскому Кобзарю
15:20-15:30 - Соборная площадь у конечной остановки 185 маршрутки

Организаторы отмечают, что возможны задержки с их стороны, за что они заранее просят извинения.

Горожан убедительно просят сортировать мусор в чистую тару. Рассортирован мусор должен быть следующим образом: стекло, макулатура, тетра-пак, алюминиевые банки, металлы, которые впоследствии отправят на переработку.

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