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Одесский регион впервые стал лидером по установленным рекордам

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В Одесском регионе больше всего установлено рекордов в 2019 годуСпециалистами из Национального реестра рекордов Украины были подведены итоги 2019 года.

Определено, где в прошлом году было зарегистрировано больше всего рекордов.

Об этом стало известно от Ланы Ветровой - руководителя организации, поделившейся информацией в Facebook.

Лидером в ТОП-5 стал Одесский регион. Это произошло впервые за 7 лет. До этого на первом месте была Харьковская область.

"Впервые на позицию лидера вышла Одесская область с 35-ю рекордами. Но даже на второй строчке Харькову удержаться не удалось. С отрывом всего в один рекорд на второе место вышла Днепропетровская область (34 рекорда). Замыкает тройку лидеров Харьковская область с количеством 25 рекордов" - сообщила Лана Ветрова.

На четвертом месте оказался Львов, там установлен 21 рекорд. На пятом месте Хмельницкая область.

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