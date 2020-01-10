Одесский регион впервые стал лидером по установленным рекордам
Специалистами из Национального реестра рекордов Украины были подведены итоги 2019 года.
Определено, где в прошлом году было зарегистрировано больше всего рекордов.
Об этом стало известно от Ланы Ветровой - руководителя организации, поделившейся информацией в Facebook.
Лидером в ТОП-5 стал Одесский регион. Это произошло впервые за 7 лет. До этого на первом месте была Харьковская область.
"Впервые на позицию лидера вышла Одесская область с 35-ю рекордами. Но даже на второй строчке Харькову удержаться не удалось. С отрывом всего в один рекорд на второе место вышла Днепропетровская область (34 рекорда). Замыкает тройку лидеров Харьковская область с количеством 25 рекордов" - сообщила Лана Ветрова.
На четвертом месте оказался Львов, там установлен 21 рекорд. На пятом месте Хмельницкая область.