В Одесской области нарушители чистоты получили штрафы

В г.Южном нарушителям чистоты инспекторы КП «Муниципальная стража» вручили предписания с указанным сроком устранения нарушений.

Такой документ получили ОСМД, организации и предприниматели, которые не отреагировали на замечания инспекции относительно содержания прилегающей территории.

За период со 2 по 5 января 2020 г. с физлицами и представителями ОСМД была проведена разъяснительная работа, а также выписаны 9 предписаний. Главным нарушением являлся неубранный мусор, наличие которого предусматривает составление админпротокола и наложение штрафа.

Фотоотчеты о выявленных нарушениях инспекторы публикуют на соцстранице в Фейсбуке, также будет сообщаться информация об их устранении. Согласно мнению инспекторов, за период проведения разъяснительных работ наблюдается положительный результат в виде установки урн и устранения свалок мусора.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...