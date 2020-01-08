В Одессе преобразили самый маленький центральный переулок

В Одессе в исторической части города в самом маленьком переулке выполнили работу по благоустройству.

Речь идет о переулке Вице-адмирала Жукова, где преобразили расположенный там сквер.

Эта площадка долгое время находилась заброшенной и неухоженной, туда даже сбрасывали мусор.

Сейчас же там есть чему приятно удивляться: площадка замощена плиткой, сделаны лунки для высадки деревьев и засыпали их гравием.

Кроме того, установлены фонари, урны, скамейки, антипарковочные столбики, газораспределительная станция обнесена декоративным забором. Есть там и трансформаторная подстанция, которую также облагородили, нарисовав на ней мурал.

Проект по благоустройству вышеуказанной территории в переулке Вице-адмирала Жукова, победил в "Общественном бюджете-2019". На то, чтобы его реализовать, понадобилось 1,5 мл. грн.

od-news.com

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