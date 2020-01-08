В Одессе преобразили самый маленький центральный переулок
В Одессе в исторической части города в самом маленьком переулке выполнили работу по благоустройству.
Речь идет о переулке Вице-адмирала Жукова, где преобразили расположенный там сквер.
Эта площадка долгое время находилась заброшенной и неухоженной, туда даже сбрасывали мусор.
Сейчас же там есть чему приятно удивляться: площадка замощена плиткой, сделаны лунки для высадки деревьев и засыпали их гравием.
Кроме того, установлены фонари, урны, скамейки, антипарковочные столбики, газораспределительная станция обнесена декоративным забором. Есть там и трансформаторная подстанция, которую также облагородили, нарисовав на ней мурал.
Проект по благоустройству вышеуказанной территории в переулке Вице-адмирала Жукова, победил в "Общественном бюджете-2019". На то, чтобы его реализовать, понадобилось 1,5 мл. грн.