Для одесских учителей предусмотрены надбавки от муниципалитета

Мэр города Одессы Геннадий Труханов издал распоряжение о том, что с 1 января 2020 года свыше 1000 сотрудников из сферы образования города будут получать надбавки в виде муниципальных выплат из городского бюджета.

Надбавки смогут получать молодые учителя, воспитатели, сотрудники лицея "Олимпиец", детского дома "Жемчужинка", сотрудники бухгалтерий учреждений образования, центров финансирования учебных заведений, сотрудники хозяйственных центров финансирования.

А также надбавки предусмотрены для медицинских работников, которые трудятся в сфере образования, школьные библиотекари.

В бюджете города предусмотрено 1,5 млн. грн на выплату надбавок вышеуказанным специалистам.

od-news.com

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