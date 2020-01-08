Для одесситов Новый 2020 год объявлен Годом ребенка и семьи

Руководитель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый объявил Новый 2020-й год Годом ребенка и семьи. Для этого глава Одесской области издал соответствующее распоряжение.

В распоряжении дано указание Службе по делам детей Одесской ОГА при взаимодействии с департаментами здравоохранения; образования и науки; социальной и семейной политики; культуры национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия; финансов; областным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи до конца текущего месяца разработать план тех мероприятий, которые позволят назвать 2020 год - Годом ребенка и семьи в Одесской области.

Как отметил Максим Куцый: "Помощь детям - наша главная цель и наше будущее. Необходимо развивать экономику, инфраструктурные проекты, чтобы помогать нашим детям. Очень хотел, чтобы об этом помнили, уделяли внимание этому".

В прошлом, 2019 году, Одесским городским советом было получено 8 млн 204 тыс. грн. государственных субвенций на приобретение жилья для детей сирот, детей, чьи родители лишены родительских прав. Было куплено 3 квартиры, и выделено 10 компенсаций для самостоятельного приобретение жилья. Три сироты получили квартиры за счет целевой программы Одесского горсовета.

od-news.com

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