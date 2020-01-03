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В Одессе совершено разбойное нападение на магазин

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В Одессе совершено разбойное нападение на магазинПравоохранителям удалось задержать одного из грабителей, совершившего с напарником ограбление магазина.

Как стало известно, двое мужчин под угрозой предмета, напоминающего пистолет, заставили отдать всю наличность из кассы, после чего грабители скрылись. Размер нанесенного ими материального ущерба составил примерно 10 тыс грн.

Потерпевший сразу обратился за помощью в Приморское отделение полиции, и вскоре правоохранителям удалось установить личность одного из грабителей и задержать его. Им оказался местный житель 57 лет, и продавец признал в нем одного из разбойников.

В отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с  ч.3 статьи 187 УК Украины. Поиски второго участника ограбления продолжаются.

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