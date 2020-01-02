В первый день Нового года в Одессе произошел смертельный пожар

В Одессе в первый день 2020 года спасателям не удалось спасти 50-летнюю хозяйку жилого дома, которая погибла на пожаре.

Данное чрезвычайное происшествие произошло 1 января на ул. Адмирала Лазарева, 47, о чем стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС в Одесской области.

В 15:11 на телефон "101" Службы спасения поступило сообщение о возгорании, которое произошло на 2 этаже двухэтажного жилого дома на Молдаванке.

Прибыв на место случившегося возгорания, пожарные установили, что загорелась кровать и горят личные вещи, находящиеся в комнате.

В 15:22 пожар был локализован, а в 15:32 ликвидирован. Сгорело 5 кв.м. площади. При тушении пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры - Макняк С.А, 1968 года рождения.

Причина пожара, а также сумма материального ущерба устанавливаются.

От ГСЧС в Одесской области привлекалось 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава.

od-news.com

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