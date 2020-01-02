В Одесской области открыли сыроварню европейского уровня

В с.Шабо семейная пара Зиновских основала сыроварню европейского уровня. Она представляет собой комплекс по переработке молока, а также ферму, на которой содержится 1100 голов крупного рогатого скота и цех по выращиванию корма.

Все животные содержатся там по европейской технологии, согласно которой животные весь год находятся на открытом воздухе и в помещение заходят для доения. Для каждой коровы оборудована изгородь в 60 кв.м. и 6 кв.м. площади находится под навесом.

Ежедневно на этой ферме получают около 15 т молока превосходного качества, при этом продукт направляется для переработки на сыроварню. Часть молока направляют на изготовление твердых сортов сыра по европейским технологиям на голландском оборудовании с использованием зарубежных ингредиентов. На сыроварне изготавливают 12 сортов сыра, но лидером производства является Гауда. Фермерская продукция находит своих покупателей через Интернет.

od-news.com

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